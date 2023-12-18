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Все результаты игрового дня НБА 18 декабря

Все результаты игрового дня НБА 18 декабря
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Сегодня, 18 декабря, состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 114:97.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 110:146.
«Минуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:119.
«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 112:108.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:114.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. На его счету 39 очков, пять подборов и 11 результативных передач. Также отметим форварда «Орландо» Паоло Банкеро, который отметился 36 очками, 10 подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 23, Порзингис - 15, Холидэй - 14, Уайт - 10, Хорфорд - 8, Притчард - 5, Хозер - 4, Бэнтон - 2, Кета - 2, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Саггс - 13, Айзек - 8, Хьюстан - 8, Вагнер - 8, Вагнер - 6, Энтони - 6, Блэк - 5, Битадзе - 4, Ховард - 3, Океке, Инглс, Харрис, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 146
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 17, Шампани - 15, Осман - 14, Джонсон - 13, Васселл - 13, Брэнэм - 11, Грэм - 7, Макдермотт - 7, Сохан - 5, Джонс - 4, Коллинс - 2, Мамукелашвили - 2
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 29, Ингрэм - 26, Альварадо - 16, Уильямсон - 15, Валанчюнас - 15, Мёрфи - 14, Маршалл - 11, Хоукинс - 7, Дэниэлс - 5, Робинсон-Эрл - 4, Джонс - 2, Зеллер - 2
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 27, Гордон - 13, Ойбанкс - 12, Аллен - 11, Гудвин - 6, Нуркич - 6, Литтл - 5, Мету - 4, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп
Вашингтон Уизардс: Гэффорд - 26, Джонс - 22, Кузма - 17, Пул - 14, Авдия - 7, Кулибали - 6, Кисперт - 6, Галлинари - 6, Мускала - 4, Батлер, Бернард, Гилл, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 24, Хендерсон - 14, Шарп - 12, Камара - 11, Эйтон - 8, Брогдон - 8, Уокер - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Уиггинс - 25, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 8, Карри - 7, Муди - 6, Пол - 4, Луни - 4, Джозеф
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