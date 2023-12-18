Все результаты игрового дня НБА 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 114:97.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 110:146.

«Минуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:119.

«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 112:108.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:114.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. На его счету 39 очков, пять подборов и 11 результативных передач. Также отметим форварда «Орландо» Паоло Банкеро, который отметился 36 очками, 10 подборами и одной передачей.