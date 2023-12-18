Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» одержал девятую победу подряд, когда Лиллард набирает как минимум 30 очков

«Милуоки» одержал девятую победу подряд, когда Лиллард набирает как минимум 30 очков
Комментарии

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 39 очков (11 из 19 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, пять подборов и три перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+10».

Примечательно, что в нынешнем сезоне «Милуоки» ни разу не проигрывал в матчах, когда Лиллард набирает как минимум 30 очков. При таких обстоятельствах на счету клуба из Висконсина девять побед без поражений.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android