«Милуоки» одержал девятую победу подряд, когда Лиллард набирает как минимум 30 очков

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 39 очков (11 из 19 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), 11 результативных передач, пять подборов и три перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+10».

Примечательно, что в нынешнем сезоне «Милуоки» ни разу не проигрывал в матчах, когда Лиллард набирает как минимум 30 очков. При таких обстоятельствах на счету клуба из Висконсина девять побед без поражений.