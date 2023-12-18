Форвард УНИКСа Стуленков рассказал о сильных сторонах «Уралмаша»

Форвард казанского УНИКСа Александр Стуленков высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Мы едем в Екатеринбург в хорошем и боевом настроении. К «Уралмашу» относимся с большим уважением. В своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ уральцы доказали, что могут добывать победы. Они бьются до конца, играют агрессивно и жёстко как в защите, так и нападении. Поэтому о недооценке соперника речи не идёт.

Мы сосредоточены на своих задачах и деталях. Считаю, наша команда готова добиться результата. Ожидаем интересной игры и приложим максимум усилий, чтобы увезти из Екатеринбурга победу», — приводит слова Стуленкова пресс-служба команды.

Матч «Уралмаш» — УНИКС состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 мск.