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Уралмаш — УНИКС. Прямая трансляция
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17:15 Мск
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Форвард УНИКСа Стуленков рассказал о сильных сторонах «Уралмаша»

Форвард УНИКСа Стуленков рассказал о сильных сторонах «Уралмаша»
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Форвард казанского УНИКСа Александр Стуленков высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы едем в Екатеринбург в хорошем и боевом настроении. К «Уралмашу» относимся с большим уважением. В своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ уральцы доказали, что могут добывать победы. Они бьются до конца, играют агрессивно и жёстко как в защите, так и нападении. Поэтому о недооценке соперника речи не идёт.

Мы сосредоточены на своих задачах и деталях. Считаю, наша команда готова добиться результата. Ожидаем интересной игры и приложим максимум усилий, чтобы увезти из Екатеринбурга победу», — приводит слова Стуленкова пресс-служба команды.

Матч «Уралмаш» — УНИКС состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
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