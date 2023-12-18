Яннис Адетокунбо прокомментировал первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу выхода на первое место в истории франшизы по количеству подборов. Во время матча с «Хьюстон Рокетс» (128:119) Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161). На счету греческого форварда теперь 7165 подборов.

«Это большое достижение. Этого у вас уже никому не отнять. Наверняка через несколько лет появится кто-то ещё, кто побьёт все рекорды, ведь когда-то казалось, что и достижение Карима непоколебимо. Думаю, никто и не думал, что парень из Греции, худенький мальчик, который вроде как должен был играть в G-лиге, сделает это.

В один день появится человек, который перекроет все рекорды, установленные Каримом, Оскаром Робертсоном, Маркизом Джонсом, мною, Крисом. Надеюсь, что если я не буду занят с детьми или не зависну где-нибудь на острове, наслаждаясь жизнью, то смогу быть здесь, чтобы поприветствовать этого человека», — сказал Адетокунбо.