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Яннис Адетокунбо прокомментировал первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов

Яннис Адетокунбо прокомментировал первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу выхода на первое место в истории франшизы по количеству подборов. Во время матча с «Хьюстон Рокетс» (128:119) Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161). На счету греческого форварда теперь 7165 подборов.

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«Это большое достижение. Этого у вас уже никому не отнять. Наверняка через несколько лет появится кто-то ещё, кто побьёт все рекорды, ведь когда-то казалось, что и достижение Карима непоколебимо. Думаю, никто и не думал, что парень из Греции, худенький мальчик, который вроде как должен был играть в G-лиге, сделает это.

В один день появится человек, который перекроет все рекорды, установленные Каримом, Оскаром Робертсоном, Маркизом Джонсом, мною, Крисом. Надеюсь, что если я не буду занят с детьми или не зависну где-нибудь на острове, наслаждаясь жизнью, то смогу быть здесь, чтобы поприветствовать этого человека», — сказал Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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