Управленец НБА: «Лейкерс» заполнят дыры в игре, когда у них будут все здоровы

Один из руководителей команды НБА из Восточной конференции предположил, что, если игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» будут здоровы, их проблемы могут быть решены без необходимости делать перестановки в составе.

«Всегда будут ходить слухи об обменах с участием «Лейкерс». Но на самом деле у них есть всё в составе для того, чтобы добиваться успеха. Все дыры можно заполнить.

Возникает ощущение, будто они сами всё ещё не знают, кто они такие, и всё, что им нужно, чтобы исправить положение команды. На самом деле это просто вопрос здоровья. Никто не будет совершать сделку, чтобы исправить то, что будет исправлено через пару недель, когда все будут здоровы», — приводит слова одного из руководителей Heavy.com.