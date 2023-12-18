Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван главный претендент на подписание Грина в случае его ухода из «Уорриорз»

Назван главный претендент на подписание Грина в случае его ухода из «Уорриорз»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин может стать игроком «Даллас Маверикс», сообщает Bovada. У команды наилучшие шансы на сделку с участием игрока.

Напомним, недавно во время матча Национальной баскетбольной лиги между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз» (116:119) во время борьбы за позицию Грин нанёс Нуркичу удар в лицо, за что был удалён с площадки.

Отметим, что 33-летний Грин по итогам инцидента с ударом по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию до того момента, как пройдёт курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.

Ранее бывший игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Монта Эллис прокомментировал новость о дисквалификации тяжёлого форварда, одного из лидеров команды Дрэймонда Грина.

Заявление Эллиса:
Монта Эллис дал совет Дрэймонду Грину, получившему дисквалификацию от НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android