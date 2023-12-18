Кейси Шеперд вернулся в «Пари Нижний Новгород» до конца сезона

Американский разыгрывающий Кейси Шеперд вернулся в «Пари Нижний Новгород». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Летом 2021 года Шеперд покинул «Пари НН» и подписал контракт с турецким «Тофашем». В местной лиге его статистика достигла 11,2 очка, 3,2 подбора и 3,8 передачи. В следующем сезоне он также успел поиграть в Турции, но в составе клуба «Бахчешехир», а также в румынской команде «Клуж Напока», где стал обладателем Кубка и чемпионом страны. В сезоне-2023/2024 он подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль Афулой», однако провёл за него всего один матч.

«Кейси выступал за нашу команду в сезоне-2020/2021 и стал одним из любимчиков наших болельщиков. Тогда всего за один сезон он добился сразу нескольких личных наград. Во-первых, Кейси получил звание MVP плей-офф Лиги чемпионов и стал одним из тех, кто привёз в Нижний Новгород «Финал восьми». Тогда за шесть матчей топ-16 ЛЧ он показал среднюю статистику в 20,5 очка и 22,2 балла за эффективность действий. В регулярном сезоне он набирал 15,6 очка и 12,8 балла.

Во-вторых, защитник является действующим рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в одной четверти. 23 сентября 2020 года в матче с «Химками» за 10 минут игрового времени он набрал 26 очков, и этот показатель не побит до сих пор.

Да и вообще тот сезон-2020/2021 вышел для Кейси урожайным на статистику. В матчах Единой лиги ВТБ баскетболист проводил на паркете по 24 минуты, набирая в среднем 14,8 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за игру», — говорится в релизе пресс-службы.