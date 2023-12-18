Стало известно, где продолжит карьеру 4-кратный участник Матча всех звёзд Казинс

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс перешёл в состав «Тайваньских пивных леопардов».

Последним клубом 33-летнего центрового был «Гуайнабо Метс» из Пуэрто-Рико. Последняя команда Национальной баскетбольной ассоциации в карьере американского баскетболиста — «Денвер Наггетс», где он выступал в сезоне-2021/2022. В составе «Денвера» Казинс провёл 31 матч, набирая в среднем девять очков и делая 5,5 подбора.

Ранее Казинс побывал в Китае на серии рекламных мероприятий. Сообщается, что именно с тех пор переговоры о переходе американского баскетболиста активизировались.