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Керр назвал молодого игрока, впечатлившего его в матче с «Портлендом»

Керр назвал молодого игрока, впечатлившего его в матче с «Портлендом»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр восторженно высказался по поводу игрока своей команды Трэйса Джексон-Дэвиса после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:114), где 23-летний баскетболист записал в свой актив 14 очков и восемь подборов.

«Он впечатляет… Сегодня вечером он был настоящим ключевым игроком, потому что, как только мы его выпустили на площадку, он действительно активизировался и играл на высоком уровне», — приводит слова Керра ESPN.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Джереми Грант. На его счету 30 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 24, Хендерсон - 14, Шарп - 12, Камара - 11, Эйтон - 8, Брогдон - 8, Уокер - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Уиггинс - 25, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 8, Карри - 7, Муди - 6, Пол - 4, Луни - 4, Пэйтон II, Джозеф, Грин
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