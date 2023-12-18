Керр назвал молодого игрока, впечатлившего его в матче с «Портлендом»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр восторженно высказался по поводу игрока своей команды Трэйса Джексон-Дэвиса после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:114), где 23-летний баскетболист записал в свой актив 14 очков и восемь подборов.

«Он впечатляет… Сегодня вечером он был настоящим ключевым игроком, потому что, как только мы его выпустили на площадку, он действительно активизировался и играл на высоком уровне», — приводит слова Керра ESPN.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Джереми Грант. На его счету 30 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и одну передачу.