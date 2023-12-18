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Экс-игрок УНИКСа: всё, о чём идёт речь в «Слове пацана», случалось со мной. Спас баскетбол

Экс-игрок УНИКСа: всё, о чём идёт речь в «Слове пацана», случалось со мной. Спас баскетбол
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Руслан Авдеев, бывший игрок УНИКСа, высказал своё мнение по поводу российского сериала «Слово пацана».

«Всё, о чём речь идёт в этом сериале, случалось и со мной в юности. Наш город был меньше Казани, но всё было так: конфликты банд, состоящих из молодёжи, драки. Не хочу романтизировать то время, но таковы были увлечения молодых людей того времени. Сейчас всё по-другому.

Баскетбол вывел меня из этого, избавил от больших неприятностей. 90 процентов моих друзей юности оказались в тюрьме, некоторые погибли. Но баскетбол спас меня», — приводит слова Авдеева Meridian Sport Srbija.

Семь эпизодов первого сезона «Слова пацана» доступны на Wink и START. У восьмой серии пока что нет даты выхода, поскольку создатели шоу решили её переснять.

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