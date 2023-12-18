Кулагин не сможет принять участия в матче с «Уралмашем»
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Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин не сможет принять участия в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба казанской команды.
Разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич и центровой Иван Лазарев восстанавливаются после болезни и также не смогут принять участия в игре.
Матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Уралмашем» состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 по московскому времени.
Напомним, на днях Дмитрий Кулагин проиграл судебное разбирательство против своего бывшего клуба — краснодарского «Локомотива‑Кубань».
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Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
1-я четверть
4 : 9
УНИКС
Казань
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Перкинс, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко
УНИКС: Рейнольдс, Комолов, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
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