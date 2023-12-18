Кулагин не сможет принять участия в матче с «Уралмашем»

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин не сможет принять участия в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба казанской команды.

Разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич и центровой Иван Лазарев восстанавливаются после болезни и также не смогут принять участия в игре.

Матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Уралмашем» состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 по московскому времени.

Напомним, на днях Дмитрий Кулагин проиграл судебное разбирательство против своего бывшего клуба — краснодарского «Локомотива‑Кубань».