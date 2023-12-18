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Чарания: дисквалификация Грина продлится ещё минимум три недели

Чарания: дисквалификация Грина продлится ещё минимум три недели
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз», звёздный американец Дрэймонд Грин пропустит по меньшей мере ещё три недели из-за дисквалификации, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин приступил к работе с психологом и, как ожидается, будет дисквалифицированным ещё как минимум три недели», — написал Чарания в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Грин получил дисквалификацию на неопределённый срок после того, как ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

Ранее форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер посочувствовал Грину после новости о реабилитации форварда «Уорриорз».

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