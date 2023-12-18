УНИКС одержал уверенную выездную победу над «Уралмашем»

Сегодня, 18 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ между местным «Уралмашем» и казанским УНИКСом. Первую четверть гости выиграли с преимуществом в восемь очков (27:19), а также оказались сильнее во втором (21:20) и третьем (26:22) отрезке игры и одержали победу со счётом 80:89.

Наиболее результативным игроком казанцев оказался американский разыгрывающий Маркос Найт, на счету которого 24 очка, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Уралмаша» стоит отметить Октавиуса Эллиса, который записал в своей актив 31 очко.

Следующую игру УНИКС проведёт дома, в соперниках – белорусская команда «Минск», которая ещё не побеждала в регулярном сезоне. УНИКС занимает второе место в таблице.