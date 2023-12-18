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УНИКС одержал уверенную выездную победу над «Уралмашем»

УНИКС одержал уверенную выездную победу над «Уралмашем»
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Сегодня, 18 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ между местным «Уралмашем» и казанским УНИКСом. Первую четверть гости выиграли с преимуществом в восемь очков (27:19), а также оказались сильнее во втором (21:20) и третьем (26:22) отрезке игры и одержали победу со счётом 80:89.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Наиболее результативным игроком казанцев оказался американский разыгрывающий Маркос Найт, на счету которого 24 очка, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Уралмаша» стоит отметить Октавиуса Эллиса, который записал в своей актив 31 очко.

Следующую игру УНИКС проведёт дома, в соперниках – белорусская команда «Минск», которая ещё не побеждала в регулярном сезоне. УНИКС занимает второе место в таблице.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 89
УНИКС
Казань
Уралмаш: Эллис - 31, Даглас - 11, Нэльсон - 11, Нэвелс - 10, Перкинс - 7, Глазунов - 5, Писклов - 3, Балашов - 2, Пынько, Новиков, Михеев, Прощенко
УНИКС: Найт - 24, Грин - 20, Рейнольдс - 10, Стуленков - 9, Лабери - 8, Бако - 8, Комолов - 5, Зайцев - 5, Тихоненко, Колесников, Одиноков
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