Дуайт Ховард отреагировал на переход Демаркуса Казинса в чемпионат Тайваня

Американский баскетболист Дуайт Ховард, который с 2022 по 2023 год выступал за «Тайвань Леопардс», отреагировал на переход четырёхкратного участника Матча всех звёзд Демаркуса Казинса, чьей последней командой в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был «Денвер Наггетс». Ховард поиронизировал над уровнем лиги, в игре которой ему однажды удалось набрать 84 очка, и поинтересовался, на что будет способен его соотечественник.

«Если я набирал 84 очка, то представьте, что сделает “Буги», — написал Ховард в соцсети X (ранее Twitter).

Последним клубом 33-летнего Казинса был «Гуайнабо Метс» из Пуэрто-Рико. В Тайване Демаркус Казинс будет представлять цвета «Тайваньских пивных леопардов». В своём последнем сезоне НБА он провёл 31 матч, набирая в среднем девять очков и совершая 5,5 подбора.