«Руна» стала победителем Интерактивной Суперлиги по баскетболу

11 декабря в Москве прошёл «Финал четырёх» Суперлиги по интерактивному баскетболу. Решающий турнир сезона уже во второй раз совместно провели Российская федерация баскетбола и Liga Pro.

В финальный этап Интерактивной Суперлиги вышли четыре игрока: чемпион прошлого сезона Liga Pro Series Михаил «BigBabyMish» Панченко («Уралмаш»), Вадим «GoatedYuIcha--» Данилов («Зенит»), Никита «TiGeR_IRIs» Савченков («Динамо»), Алексей «panthurLuv-» Черкавский («Руна»).

В заключительный день сезона зрителей ожидали полуфиналы и финал, а также шоу-матч с участием DJ 108 — российского хип-хоп-диджея, рэпера и музыкального продюсера. Одним из комментаторов матчей «Финала четырёх» стал игрок сборной России по баскетболу «3х3» и баскетбольной команды «Руна» — Илья Сидоренко.

Гостем финала стал исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок:

«Сначала нашей задачей было сделать интерактивный баскетбол официальной спортивной дисциплиной — это нам удалось. Далее появилось плодотворное сотрудничество между РФБ и Liga Pro. Сейчас у нас получается отличный продукт, и это, конечно, добавляет популярности как классическому, так и интерактивному баскетболу».

Первым полуфинальную серию выиграл Алексей Черкавский, обыграв Вадима Данилова в двух матчах. Следующим финалистом стал чемпион прошлого года Михаил Панченко. Киберспортсмен обыграл Никиту Савченкова со счётом 2:0 в серии.

Никита Савченков, не успев отдохнуть, продолжил борьбу теперь уже за третье место. В последнем матче серии Вадим Данилов сравнивал счёт и даже обыгрывал соперника, что привело к овертайму и подогревало надежду на бронзу, но навязанная борьба не принесла ожидаемого результата. Никита Савченков занял третье место, обыграв своего соперника со счётом 3:0 в серии.

Финальная серия между Алексеем Черкавским и Михаилом Панченко обещала быть напряжённой и абсолютно оправдала свои прогнозы. Первая игра в серии завершилась со счётом 56:79 в пользу Черкавского. Во втором матче Михаил играл уже более собранно, но в последние секунды игры преимущество всё же оказалось в руках Алексея — матч завершился со счётом 60:56.

В заключительном поединке соперники шли практически вровень, но Михаилу не удавалось найти свою игру в защите. Итогом финального матча стал счёт 66:62 в пользу нового чемпиона — Алексея Черкавского.

Этот сезон Интерактивной Суперлиги был дебютным для Алексея Черкавского. Ему довольно быстро удалось набрать игровую форму и даже стать победителем второго этапа турнира, набрав 218 очков и обойдя на 11 побед действующего чемпиона Михаила Панченко.

Помимо почётного звания чемпиона и призёров, киберспортсмены получили и финансовое вознаграждение: первое место — 220 тысяч рублей, второе место — 180 тысяч, третье место — 150 тысяч. Свои призовые получили все игроки, которые попали в четвертьфинал Интерактивной Суперлиги. Общий призовой фонд турнира составил 1 млн. рублей.