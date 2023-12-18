Кристиан Вуд: если «Лейкерс» продолжат в таком же духе, то нас будет сложно победить

Форвард Кристиан Вуд, присоединившийся к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2023 году, высказался о текущей форме и целях команды, которая уже успела выиграть внутрисезонный турнир Национальной баскетбольный ассоциации (НБА).

«Казалось, что мы находимся на другом уровне относительно команд, против которых играли на внутрисезонном турнире. У нас был другой дух, другая энергия. В каждой игре мы знали, что победим. Так что если мы будем подходить к играм таким же образом, даже при сумасшедшем календаре, то, ребята, нас будет очень сложно победить», — сказал Вуд Spectrum SportsNet.

На первом в истории лиги внутрисезонном турнире «Лейкерс» в плей-офф конференции одолели «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а в финале оказались сильнее «Индианы Пэйсерс» со счётом 123:109.

После завершения внутрисезонного турнира «Лейкерс» провели в регулярке три игры, в которых одержали одну победу и дважды проиграли.