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Ушёл из жизни чемпион студенческой лиги Эрик Монтросс

Ушёл из жизни чемпион студенческой лиги Эрик Монтросс

Сегодня, 18 декабря, на 53-м году жизни от рака скончался американский баскетболист Эрик Монтросс. Чемпион студенческой лиги NCAA 1993 года, который в 1994 году был выбран под девятым номером в первом раунде драфта, в марте этого года заявил о смертельном заболевании.

Монтросс провёл в NCAA 139 игр, в которых в среднем набирал 11,7 очка и совершал 6,8 подбора. В студенческой лиге он представлял команды Университета Северной Каролины. Свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации Монтросс начал в «Бостон Селтикс» и в 1995-м вошёл во вторую команду новичков лиги.

Последним клубом Монтросса в НБА был «Торонто Рэпторс». В сезоне-2001/2002 Монтросс провёл 49 матчей с 13,4 минуты в среднем, за которые набирал 2,9 очка.

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