Главный тренер УНИКСа поделился мнением о победе над «Уралмашем»

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович высказался о выездной игре с екатеринбургским «Уралмашем», в которой его команда одержала победу со счётом 89:80.

«Сегодняшняя игра получилась для нас тяжёлой. В том числе потому, что мы приехали в Екатеринбург без двух наших защитников Ненада Димитриевича и Дмитрия Кулагина. Знали, что «Уралмаш» – хорошая и очень атлетичная команда. Мы начали матч с предельной концентрацией и ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом. Несмотря на то что центровой хозяев Октавиус Эллис показал выдающуюся игру, УНИКС контролировал ход встречи на протяжении всех 40 минут и добился уверенной победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт БК УНИКС.