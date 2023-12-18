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Главный тренер УНИКСа поделился мнением о победе над «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа поделился мнением о победе над «Уралмашем»
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Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович высказался о выездной игре с екатеринбургским «Уралмашем», в которой его команда одержала победу со счётом 89:80.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая Лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сегодняшняя игра получилась для нас тяжёлой. В том числе потому, что мы приехали в Екатеринбург без двух наших защитников Ненада Димитриевича и Дмитрия Кулагина. Знали, что «Уралмаш» – хорошая и очень атлетичная команда. Мы начали матч с предельной концентрацией и ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом. Несмотря на то что центровой хозяев Октавиус Эллис показал выдающуюся игру, УНИКС контролировал ход встречи на протяжении всех 40 минут и добился уверенной победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт БК УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 89
УНИКС
Казань
Уралмаш: Эллис - 31, Даглас - 11, Нэльсон - 11, Нэвелс - 10, Перкинс - 7, Глазунов - 5, Писклов - 3, Балашов - 2, Пынько, Новиков, Михеев, Прощенко
УНИКС: Найт - 24, Грин - 20, Рейнольдс - 10, Стуленков - 9, Лабери - 8, Бако - 8, Комолов - 5, Зайцев - 5, Тихоненко, Колесников, Одиноков
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