Эдвардс отреагировал на переписку с моделью, которую он склонял к аборту

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс прокомментировал опубликованную переписку с моделью, в которой он упрашивает её сделать аборт.

«Я высказался сгоряча, и это не соответствует мне. Это соответствует тому, во что я верю, и тому человеку, которым я хочу стать.

Все женщины должны получать поддержку и иметь возможность принимать решение о своём теле. Я конфиденциально решаю свои вопросы и не буду их комментировать сейчас», — написал Эдвардс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса победил в 19 матчах регулярного чемпионата НБА, проиграв при этом лишь пять встреч.