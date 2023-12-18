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«Минск» сменил председателя команды

«Минск» сменил председателя команды
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Белорусский баскетбольный клуб «Минск», который в 17 матчах Единой лиги ВТБ не одержал ни одной победы, решился на кадровые перестановки в управлении клуба. Согласно сообщению by.tribuna.com, должность председателя команды покинул Юрий Шакола, а его преемником стал член исполкома Белорусской федерации баскетбола (БФБ) и арбитр ФИБА Пётр Ивашков. Ранее он возглавлял коллегию судей СДЮШОР «Минска».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Напомним, генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина ранее раскритиковала выступления команды и заявила, что для нормализации ситуации в клубе придётся либо увеличивать бюджет, либо заявляться в лигу рангом ниже. После заявления Марининой клуб покинул главный тренер Ростислав Вергун.

Следующую игру в рамках Единой лиги ВТБ «Минск» проведёт на домашней арене против одного из лидеров чемпионата казанского УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Минск
Минск
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