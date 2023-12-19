Форвард УНИКСа Стуленков назвал основные факторы победы над «Уралмашем»

Сегодня, 18 декабря, казанский УНИКС на выезде в Екатеринбурге встречался с местным «Уралмашем». Матч закончился победой гостей со счётом 89:80, что помогло казанцам вернуться на вторую позицию в Единой лиге ВТБ.

Форвард УНИКСа Александр Стуленков, который за матч набрал девять очков, назвал главные факторы, которые помогли его команде одержать 12-ю победу в регулярном чемпионате.

«Поздравляю команду и наших болельщиков! Мы рады сегодняшнему результату. Считаю, ключевыми факторами победы стали агрессивная игра в защите и преимущество на подборе, благодаря которым нам удалось достичь поставленных целей. Теперь вернёмся в Казань и начнём усердно готовиться к матчу с «Минском», — приводит слова Стуленкова официальный сайт БК УНИКС.