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Форвард УНИКСа Стуленков назвал основные факторы победы над «Уралмашем»

Форвард УНИКСа Стуленков назвал основные факторы победы над «Уралмашем»
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Сегодня, 18 декабря, казанский УНИКС на выезде в Екатеринбурге встречался с местным «Уралмашем». Матч закончился победой гостей со счётом 89:80, что помогло казанцам вернуться на вторую позицию в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Форвард УНИКСа Александр Стуленков, который за матч набрал девять очков, назвал главные факторы, которые помогли его команде одержать 12-ю победу в регулярном чемпионате.

«Поздравляю команду и наших болельщиков! Мы рады сегодняшнему результату. Считаю, ключевыми факторами победы стали агрессивная игра в защите и преимущество на подборе, благодаря которым нам удалось достичь поставленных целей. Теперь вернёмся в Казань и начнём усердно готовиться к матчу с «Минском», — приводит слова Стуленкова официальный сайт БК УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 89
УНИКС
Казань
Уралмаш: Эллис - 31, Даглас - 11, Нэльсон - 11, Нэвелс - 10, Перкинс - 7, Глазунов - 5, Писклов - 3, Балашов - 2, Пынько, Новиков, Михеев, Прощенко
УНИКС: Найт - 24, Грин - 20, Рейнольдс - 10, Стуленков - 9, Лабери - 8, Бако - 8, Комолов - 5, Зайцев - 5, Тихоненко, Колесников, Одиноков
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