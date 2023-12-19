Чет Холмгрен повторил достижение Тима Данкана по блок-шотам среди новичков

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт — 105:77 в пользу хозяев.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен за 25 минут, проведённых на площадке, отметился семью оформленными блок-шотами. На счету новичка также 17 очков, шесть подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составляет «+13».

Примечательно, что 21-летний центровой стал первым новичком с 1998 года как минимум с семью блок-шотами в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Тиму Данкану, ставшему в составе «Сан-Антонио Спёрс» пятикратным чемпионом НБА.