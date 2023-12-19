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Чет Холмгрен повторил достижение Тима Данкана по блок-шотам среди новичков

Чет Холмгрен повторил достижение Тима Данкана по блок-шотам среди новичков
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт — 105:77 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен за 25 минут, проведённых на площадке, отметился семью оформленными блок-шотами. На счету новичка также 17 очков, шесть подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составляет «+13».

Примечательно, что 21-летний центровой стал первым новичком с 1998 года как минимум с семью блок-шотами в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Тиму Данкану, ставшему в составе «Сан-Антонио Спёрс» пятикратным чемпионом НБА.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 97
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Гидди - 16, Холмгрен - 14, Дорт - 11, Уильямс - 10, Уоллес - 7, Сарр - 6, Уильямс - 6, Джо - 5, Дженг - 4, Уильямс - 2, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич
Мемфис Гриззлиз: Уильямс - 19, Бейн - 17, Гильярд - 12, Джексон - 11, Альдама - 9, Родди - 8, Джексон - 8, Уильямс Мл. - 5, Кончар - 5, Ларэвиа - 3, Тиллман
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