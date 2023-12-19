У «Детройта» 24 поражения подряд. Это повторение 3-го худшего показателя в НБА

Сегодня, 19 декабря, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась со счётом 130:124 в пользу «Атланты».

Для «Детройта» это поражение стало 24-м подряд, что является повторением третьего худшего показателя в истории НБА по количеству проигранных матчей подряд. Отметим, что антирекорд принадлежит «Филадельфии Сиксерс» — 28 проигрышей с 27 марта 2015 года по 29 ноября 2015.

Второй худший показатель у той же «Филадельфии Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс» — 26 поражений подряд. Примечательно, что «Кливленд» также имел серию из 24 поражений кряду в 1982 году. Следующий матч «Детройт» проведёт с «Ютой Джаз» в пятницу, 22 декабря. Начало — 3:00 мск.