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У «Детройта» 24 поражения подряд. Это повторение 3-го худшего показателя в НБА

У «Детройта» 24 поражения подряд. Это повторение 3-го худшего показателя в НБА
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Сегодня, 19 декабря, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась со счётом 130:124 в пользу «Атланты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Для «Детройта» это поражение стало 24-м подряд, что является повторением третьего худшего показателя в истории НБА по количеству проигранных матчей подряд. Отметим, что антирекорд принадлежит «Филадельфии Сиксерс» — 28 проигрышей с 27 марта 2015 года по 29 ноября 2015.

Второй худший показатель у той же «Филадельфии Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс» — 26 поражений подряд. Примечательно, что «Кливленд» также имел серию из 24 поражений кряду в 1982 году. Следующий матч «Детройт» проведёт с «Ютой Джаз» в пятницу, 22 декабря. Начало — 3:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
130 : 124
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 31, Бей - 21, Мюррей - 20, Хантер - 19, Капела - 17, Оконгву - 14, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 2, Норрис, Форрест, Ланди, Миллз, Фернанду
Детройт Пистонс: Каннингем - 43, Богданович - 25, Багли III - 17, Айви - 15, Уайзмен - 10, Бёркс - 6, Сассер - 5, Томпсон - 2, Харрис - 1, Ливерс, Нокс
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