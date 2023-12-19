«Лейкерс» вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт ничейный — 0:0.
Отметим, что перед матчем на арене прошла специальная церемония по поводу победы лос-анжелесского клуба во внутрисезонном турнире НБА. В частности, под сводами арены вывесили специальный баннер, отмечающий успехи «озёрников».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в своём распоряжении имеет 15 побед при 11 поражениях. Подопечные Дарвина Хэма занимают восьмое место в Западной конференции. «Нью-Орлеан Пеликанс», располагающийся на седьмом месте, имеет в своём активе 16 побед и 11 поражений.