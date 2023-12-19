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«Лейкерс» вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире НБА

«Лейкерс» вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт ничейный — 0:0.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что перед матчем на арене прошла специальная церемония по поводу победы лос-анжелесского клуба во внутрисезонном турнире НБА. В частности, под сводами арены вывесили специальный баннер, отмечающий успехи «озёрников».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в своём распоряжении имеет 15 побед при 11 поражениях. Подопечные Дарвина Хэма занимают восьмое место в Западной конференции. «Нью-Орлеан Пеликанс», располагающийся на седьмом месте, имеет в своём активе 16 побед и 11 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
1-я четверть
24 : 32
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо, Макбрайд, Харт, Куикли, Гримс, Джеффрис, Барретт, Брансон, Фурнье, Рэндл, Симс, Арчидиаконоу, Хартенштайн, Гибсон
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