Все результаты игрового дня НБА 19 декабря

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Сегодня, 19 декабря, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 19 декабря. Результаты:

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:151.

«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 135:130.

«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 104:108.

«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 130:124.

«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 108:112.

«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:99.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:97.

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 130:104.

«Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» — 125:108.

«Сакраменто Кингз» — «Вашингтон Уизардс» — 143:131.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:114.

Отметим сенсационную гостевую победу «Чикаго» в игре с «Филадельфией», а также результативность «Клипперс» в игре с «Пэйсерс» — 151 очко.