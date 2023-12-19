Все результаты игрового дня НБА 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 19 декабря. Результаты:
«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:151.
«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 135:130.
«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 104:108.
«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 130:124.
«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 108:112.
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:99.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:97.
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 130:104.
«Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» — 125:108.
«Сакраменто Кингз» — «Вашингтон Уизардс» — 143:131.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:114.
Отметим сенсационную гостевую победу «Чикаго» в игре с «Филадельфией», а также результативность «Клипперс» в игре с «Пэйсерс» — 151 очко.