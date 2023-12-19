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Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна для центровых 41-летней давности

Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна для центровых 41-летней давности
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал первым центровым, которому удалось в 12 матчах подряд набрать 30+ очков, со времён Мозеса Мэлоуна в 1982 году.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз». Гости победили со счётом 108:104.

На счету Эмбиида также 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами, а также 29 очками.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал разыгрывающий Коби Уайт. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов и девять передач. Центровой Никола Вучевич отметился 23 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Макси - 29, Рид - 8, Мелтон - 6, Убре - 6, Беверли - 4, Харрис - 3, Хаус - 3, Батюм - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Вучевич - 23, Дерозан - 15, Уильямс - 13, Картер - 12, Карузо - 10, Драммонд - 5, Досунму - 4, Терри - 2, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
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