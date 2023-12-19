Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна для центровых 41-летней давности

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал первым центровым, которому удалось в 12 матчах подряд набрать 30+ очков, со времён Мозеса Мэлоуна в 1982 году.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз». Гости победили со счётом 108:104.

На счету Эмбиида также 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами, а также 29 очками.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал разыгрывающий Коби Уайт. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов и девять передач. Центровой Никола Вучевич отметился 23 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.