Бил рассказал, как он отреагировал на решение «Вашингтона» обменять его в «Финикс»

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил рассказал, как он воспринял новость о том, что его собираются обменять из «Вашингтон Уизардс».

«Услышать, что они хотят строить молодой состав и собираются совершить обмен, сделав меня, по сути, потенциальным соперником «Вашингтона», было тяжело», — приводит слова Била Bleacher Report.

Напомним, на днях стало известно, что Бил будет вынужден пропустить около трёх недель. В середине первой четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (122:139) 30-летний баскетболист исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.