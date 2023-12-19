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Бил рассказал, как он отреагировал на решение «Вашингтона» обменять его в «Финикс»

Бил рассказал, как он отреагировал на решение «Вашингтона» обменять его в «Финикс»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил рассказал, как он воспринял новость о том, что его собираются обменять из «Вашингтон Уизардс».

«Услышать, что они хотят строить молодой состав и собираются совершить обмен, сделав меня, по сути, потенциальным соперником «Вашингтона», было тяжело», — приводит слова Била Bleacher Report.

Напомним, на днях стало известно, что Бил будет вынужден пропустить около трёх недель. В середине первой четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (122:139) 30-летний баскетболист исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.

Момент с травмой:
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Один из звёздных игроков «Финикса» Бил досрочно завершил матч из-за неприятной травмы
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