Акун-Пёрселл и Димитриевич попали в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала символическую пятёрку турнира по итогам предыдущей недели (11-17 декабря).

Символическая пятёрка Единой лиги ВТБ (11-17 декабря):



Ненад Димитриевич (УНИКС);

Би Джей Джонсон («Парма-Пари»);

Джеймс Томпсон («Самара»);

Амат М’Бай (ЦСКА);

Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»).

«Ненад Димитриевич помог УНИКСу справиться с «Астаной». В его активе 24 очка, семь подборов и семь передач. Би Джей Джонсон в победном матче с «Руной» записал на свой счет 29 очков и восемь подборов.

«Самара» Джеймса Томпсона завершила игровую неделю с результатом 2-0. Средние показатели центрового — 14,0 очка, 12,0 подбора и 1,5 перехвата. Амат М'Бай стал лучшим у ЦСКА в победной игре с «Автодором» – 19 очков, четыре подбора и три блок-шота.

«Локомотив-Кубань» Девона Акун-Перселла оказался сильнее «Енисея». На счету форварда 23 очка, пять подборов и три передачи», — говорится в релизе пресс-службы Единой лиги ВТБ.