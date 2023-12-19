Стивен Эй Смит: Леброн Джеймс сейчас играет на уровне MVP

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс заслуживает звания MVP. Я знаю, что «Лейкерс» должны выигрывать немного больше. Но он действительно играет на уровне MVP.

Если бы Леброн Джеймс выиграл MVP лиги, мне пришлось бы сделать пару звонков и объяснить это, понимаете, мне пришлось бы говорить о Леброне Джеймсе по-другому: «О Господи, помилуй! Я не знаю, что и сказать», — сказал Смит в эфире передачи First Take.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости победили со счётом 114:109.