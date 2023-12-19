В «Уралмаше» назвали причины поражения в матче с УНИКСом

Исполняющий обязанности главного тренера «Уралмаша» Вадим Филатов дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (80:89).

«К сожалению, мы не очень хорошо начали и были всю игру в роли догоняющих. У нас был «должок» — УНИКС нас крупно обыграл у себя дома, мы хотели вернуть этот «долг» и настраивались на победу. У меня практически нет претензий к защите, в большинстве случаев УНИКС попадал тяжёлые броски через руки.

Но было много ошибок, которые привели к лёгким мячам, ошибок в коммуникации. Мы не были сфокусированы всю игру. Чтобы побеждать такого соперника, нужно отыграть все 40 минут в полном фокусе. Будем работать», — приводит слова Филатова пресс-служба Единой лиги ВТБ.