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В «Уралмаше» назвали причины поражения в матче с УНИКСом

В «Уралмаше» назвали причины поражения в матче с УНИКСом
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Исполняющий обязанности главного тренера «Уралмаша» Вадим Филатов дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (80:89).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К сожалению, мы не очень хорошо начали и были всю игру в роли догоняющих. У нас был «должок» — УНИКС нас крупно обыграл у себя дома, мы хотели вернуть этот «долг» и настраивались на победу. У меня практически нет претензий к защите, в большинстве случаев УНИКС попадал тяжёлые броски через руки.

Но было много ошибок, которые привели к лёгким мячам, ошибок в коммуникации. Мы не были сфокусированы всю игру. Чтобы побеждать такого соперника, нужно отыграть все 40 минут в полном фокусе. Будем работать», — приводит слова Филатова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 89
УНИКС
Казань
Уралмаш: Эллис - 31, Даглас - 11, Нэльсон - 11, Нэвелс - 10, Перкинс - 7, Глазунов - 5, Писклов - 3, Балашов - 2, Пынько, Новиков, Михеев, Прощенко
УНИКС: Найт - 24, Грин - 20, Рейнольдс - 10, Стуленков - 9, Лабери - 8, Бако - 8, Комолов - 5, Зайцев - 5, Тихоненко, Колесников, Одиноков
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