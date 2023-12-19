«Лейкерс» потерпели второе поражение подряд, когда Леброн оформил трипл-дабл

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился вторым трипл-даблом в этом сезоне. В матче с «Нью-Йорк Никс» (109:114) звёздный форвард набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 11 передач. Примечательно, что в обеих играх этого сезона, в которых Джеймс оформлял трипл-дабл, его команда уступила.

Первая игра была с «Сакраменто Кингз» 16 ноября. Тогда Джеймс сделал 10 подборов, 11 передач и набрал 28 очков. «Лейкерс» проиграли со счётом 110:125.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 14 подборов и две результативные передачи. Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков.