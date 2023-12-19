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«Он не сумасшедший». Пол Джордж — об отстранении Дрэймонда Грина

«Он не сумасшедший». Пол Джордж — об отстранении Дрэймонда Грина
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу ситуации вокруг форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Честно говоря, у меня нет слов, я даже не знаю, что сказать об этом, это безумие. Мне не нравится, что теперь рисуют его как сумасшедшего. Мне не нравится эта часть. Он не сумасшедший.

Давайте прекратим рассказывать о том, что он сумасшедший или с ним что-то не так… Мы должны остыть. С ним всё будет в порядке. Мы все ждем, что будет дальше. Но с ним всё будет в порядке», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Напомним, Грин получил дисквалификацию на неопределённый срок после того, как ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

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