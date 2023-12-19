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Остин Ривз: надеюсь поднять ещё один кубок в конце года

Остин Ривз: надеюсь поднять ещё один кубок в конце года
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу победы команды во внутрисезонном турнире НБА.

«Было здорово участвовать в этой победе… Но теперь всё позади, и мы должны сосредоточиться на сезоне и, надеюсь, поднять ещё один кубок в конце года», — приводит слова Ривза Fadeaway World.

Отметим, что перед матчем с «Нью-Йорк Никс» (109:114) на арене прошла специальная церемония по поводу победы лос-анджелесского клуба во внутрисезонном турнире НБА. В частности, под сводами арены вывесили специальный баннер, отмечающий успехи «озёрников».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в своём распоряжении имеет 15 побед при 12 поражениях. Подопечные Дарвина Хэма занимают восьмое место в Западной конференции.

Момент с баннером:
Видео
«Лейкерс» вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире НБА
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