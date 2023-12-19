Миленко Богичевич: «Енисей» — главное открытие сезона

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу предстоящей встречи Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Наш соперник очень силён. Эта команда — главное открытие сезона. Они очень хороши. У их иностранных баскетболистов высокий уровень индивидуальной игры, они хорошо взаимодействуют с местными исполнителями. Это делает их очень хорошей и сильной командой. Они проводят отличный сезон.

Мы уже играли с ними в этом сезоне. В первом матче у нас были хорошие шансы, игра была равная, но всё решил один бросок. Я надеюсь, что это тоже будет конкурентная игра. Мы сделаем всё возможное. Мы осознали, какие решения были неверными, но и увидели положительные моменты в нашей игре. Мы будем готовы к этому матчу.

В Красноярске другой часовой пояс. Но они тоже испытывали неудобства на выездах. Мы сделали специальное расписание, чтобы это не сильно мешало нам. Нам важно подойти к матчу отдохнувшими и физически готовыми», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.