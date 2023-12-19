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Арсич: перед игрой с «Автодором» команда в хорошем настроении, но не в полном составе

Арсич: перед игрой с «Автодором» команда в хорошем настроении, но не в полном составе
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Автодором», который состоится сегодня, 19 декабря (15:30 мск).

«Команда в хорошем настроении, но не в полном составе. Во вторник будет понятно, в каком составе мы подойдём к игре.

«Автодор» выглядят намного лучше, чем два месяца назад на старте сезона. После нашей первой встречи они усилили свой состав и намного лучше стали играть в защите. Но у нас есть задача – выиграть дома и порадовать наших болельщиков. Постараемся сделать всё для победы», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу предстоящей встречи Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

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19 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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