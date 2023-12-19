Гомельский: характер и поведение Грина нуждаются в исправлении

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу сравнения форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и экс-баскетболиста НБА Денниса Родмана.

«Провокации на баскетбольной площадке бывают разного рода. Баскетбол — контактный вид спорта, столкновения и провокации неизбежны. Но если вы видели, как Грин ударил Нуркича, то становится понятно, что это было сделано умышленно. Грин потерял контроль над собой. И это началось не вчера, а достаточно давно. Грин — прекрасный игрок. Но его характер и поведение нуждаются в исправлении. Лига дала ему время на то, чтобы обдумать случившееся и сделать выводы. Я не хочу сравнивать Грина с Родманом. Моу сказать, что Деннис себя не жалел, не жалея и соперников. У Грина другая история», — написал Гомельский на своём сайте.