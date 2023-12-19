Гомельский: Родионов был фанатом баскетбола в лучшем смысле этого слова

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу Владимира Родионова, ушедшего из жизни вчера, 18 декабря.

«Володя был фанатом баскетбола в лучшем смысле этого слова. Да, он считал, что лучше всех разбирается в баскетболе! Но это не грех. Как и все, кто занят делом всей жизни, он добивался успехов и совершал ошибки. Но он делал всё, что мог, для развития любимого вида спорта, для своей команды. Его уход — потеря для всего отечественного баскетбола. Надеюсь, что «Автодор» будет развиваться и не уйдёт со сцены вслед за своим создателем», — написал Гомельский на своём сайте.

Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года он играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба. Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.