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Пол Джордж прокомментировал восьмиматчевую победную серию

Пол Джордж прокомментировал восьмиматчевую победную серию
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал восьмиматчевую победную серию своей команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Разобрались на опыте. Это был самый большой сдвиг – мы пытались, пробовали различные варианты. Провели достаточное количество матчей вместе. Увидели, на что способны. Пробовали разные составы и теперь нашли формулу, которая работает для нас.

Помогла последовательность. Стабильность в том, как мы собираемся играть и как показывать себя на паркете. Мы определённо набрали обороты. Не всегда здорово начинали матчи, над чем нам нужно продолжать работать, но похоже, что мы поняли, как побеждать, и это самое главное», — сказал Джордж в своём подкасте.

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