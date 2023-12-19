Гилберт Аренас назвал игрока, который должен стать новым лицом НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант должен стать новым лицом Лиги.

«Проблема в том, что новым лицом НБА должен бы стать Джа Морант, но эта роль может уйти Эдвардсу. Он забавный, может постоять за себя. Я не расстроюсь, если Лига решит, что будет продвигать Энта. Потому что мы не можем довериться Джа из-за всех недавних событий», — сказал Аренас в своём подкасте.

Отметим, что Морант может сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче, который пройдёт 20 декабря (3:30 мск), так как полностью отбудет свою 25-матчевую дисквалификацию в НБА. Напомним, «Мемфис» без Моранта в составе занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.