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Гилберт Аренас назвал игрока, который должен стать новым лицом НБА

Гилберт Аренас назвал игрока, который должен стать новым лицом НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант должен стать новым лицом Лиги.

«Проблема в том, что новым лицом НБА должен бы стать Джа Морант, но эта роль может уйти Эдвардсу. Он забавный, может постоять за себя. Я не расстроюсь, если Лига решит, что будет продвигать Энта. Потому что мы не можем довериться Джа из-за всех недавних событий», — сказал Аренас в своём подкасте.

Отметим, что Морант может сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче, который пройдёт 20 декабря (3:30 мск), так как полностью отбудет свою 25-матчевую дисквалификацию в НБА. Напомним, «Мемфис» без Моранта в составе занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

На каком месте Морант?
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