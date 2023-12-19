Монти Уильямс прокомментировал рекордную серию поражений «Детройта»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс дал комментарий по поводу формы своей команды, которая сегодня потерпела очередное поражение — команда уступила «Атланте Хоукс» — 124:130.

«Меня это беспокоит, потому что моя работа — разобраться в этом. Я потерял жену, и двое моих близких родственников заболели раком. Так что это точка зрения, которая у меня всегда есть. Но это моя работа. Мы пришли сюда не для того, чтобы вот так проигрывать… Я хочу добиться большего, чем мы добились сейчас», — приводит слова Уильямса ESPN.

Для «Детройта» это поражение стало 24-м подряд, что является повторением третьего худшего показателя в истории НБА по количеству проигранных матчей подряд. Отметим, что антирекорд принадлежит «Филадельфии Сиксерс» — 28 проигрышей с 27 марта по 29 ноября 2015 года.