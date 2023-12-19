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«Уралмаш» объявил об уходе Милоша Павичевича

«Уралмаш» объявил об уходе Милоша Павичевича
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Баскетбольный клуб «Уралмаш» официально объявил об уходе Милоша Павичевича с поста главного тренера команды.

Примечательно, что команда сделала это спустя шесть дней после того, как объявила о назначении Вадима Филатова на пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Спасибо, Милош!

По соглашению сторон Милош Павичевич покидает пост главного тренера «Уралмаша».

Российский и черногорский тренер возглавил нашу команду в прошедшем сезоне, и за это время помог нам завоевать второе подряд золото Суперлиги-1 и попасть в состав участников Единой Лиги ВТБ.

Мы благодарим Милоша Павичевича за большой вклад в развитие нашего клуба и желаем только успехов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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