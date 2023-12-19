«Автодор» нанёс «Енисею» лишь второе домашнее поражение в сезоне Лиги ВТБ

Сегодня, 19 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Автодор». Игра прошла на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Автодора» со счётом 72:65.

Баскетболисты «Енисея» увереннее действовали в стартовой четверти и выиграли её со счётом 18:16, но гости из Саратова выиграли вторую и третью четверти, что позволило им добиться преимущества в шесть очков перед стартом заключительного отрезка игры и не упустить итоговую победу.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Александр Петенев, на счету которого 16 очков и четыре подбора.

Эта победа стала для саратовского клуба седьмой в 18 матчах текущего сезона. «Енисей» одержал десять побед и потерпел восемь поражений в нынешнем сезоне.