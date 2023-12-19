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«Автодор» нанёс «Енисею» лишь второе домашнее поражение в сезоне Лиги ВТБ

«Автодор» нанёс «Енисею» лишь второе домашнее поражение в сезоне Лиги ВТБ
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Сегодня, 19 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Автодор». Игра прошла на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Автодора» со счётом 72:65.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Баскетболисты «Енисея» увереннее действовали в стартовой четверти и выиграли её со счётом 18:16, но гости из Саратова выиграли вторую и третью четверти, что позволило им добиться преимущества в шесть очков перед стартом заключительного отрезка игры и не упустить итоговую победу.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Александр Петенев, на счету которого 16 очков и четыре подбора.

Эта победа стала для саратовского клуба седьмой в 18 матчах текущего сезона. «Енисей» одержал десять побед и потерпел восемь поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
65 : 72
Автодор
Саратов
Енисей: Мартин - 23, Хопкинс - 17, Ратан-Мэйз - 12, Карпенко - 5, Белянков - 3, Балашов - 2, Долинин - 2, Бич - 1, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Автодор: Петенев - 16, Торнвелл - 13, Гаррет - 12, Мавра - 11, Хэммондс - 10, Беслач - 5, Пушица - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Фёдоров, Цыбиков
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