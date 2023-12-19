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«Потрясающе». Леброн — о баннере в честь победы «Лейкерс» во Внутрисезонном турнире

«Потрясающе». Леброн — о баннере в честь победы «Лейкерс» во Внутрисезонном турнире
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что клуб вывесил баннер в честь своей победы во Внутрисезонном турнире НБА перед матчем регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» (109:114).

Напомним, некоторые пользователи в социальных сетях высмеяли эту инициативу клуба.

«Я думаю, это потрясающе. Я думаю, что иметь возможность ощущать вкус побед на протяжении всего турнира – это очень круто. Он был первым, мы первые победители. Мы смогли его выиграть. Наши фанаты, которые не имели возможности присутствовать в Вегасе, получили возможность разделить празднование с нами этим вечером, отпраздновать этот момент — что-то, что останется с нами навсегда. Так что это было классно», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

Напомним, в финале Внутрисезонного турнира «Лейкерс» оказались сильнее «Индианы Пэйсерс» (123:109).

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 25, Ривз - 20, Расселл - 9, Принс - 9, Хатимура - 8, Реддиш - 4, Хэйс - 2, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Рэндл - 27, Куикли - 20, Барретт - 12, Хартенштайн - 9, Дивинченцо - 8, Харт - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
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