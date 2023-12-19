«Потрясающе». Леброн — о баннере в честь победы «Лейкерс» во Внутрисезонном турнире

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что клуб вывесил баннер в честь своей победы во Внутрисезонном турнире НБА перед матчем регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» (109:114).

Напомним, некоторые пользователи в социальных сетях высмеяли эту инициативу клуба.

«Я думаю, это потрясающе. Я думаю, что иметь возможность ощущать вкус побед на протяжении всего турнира – это очень круто. Он был первым, мы первые победители. Мы смогли его выиграть. Наши фанаты, которые не имели возможности присутствовать в Вегасе, получили возможность разделить празднование с нами этим вечером, отпраздновать этот момент — что-то, что останется с нами навсегда. Так что это было классно», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

Напомним, в финале Внутрисезонного турнира «Лейкерс» оказались сильнее «Индианы Пэйсерс» (123:109).