Дарвин Хэм ответил на критику фанатов за баннер в честь победы «Лейкерс» в Кубке НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал тему баннера в честь победы команды во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ситуации.

Отметим, что некоторые болельщики клуба остались недовольны решением руководства «Лейкерс» вывести баннер под сводом арены в Лос-Анджелесе.

«Я считаю, что это здорово. Мы разговаривали об этом перед финалом. Быть в чем-то первыми… Этот турнир никуда не денется. Думаю, что в будущем он станет только лучше, когда они улучшат некоторые вещи.

Но что я знаю точно, так это то, что болельщикам понравилось. Этот турнир станет частью НБА, и это здорово. Так что просто потрясающе, что мы стали первой командой, победившей в турнире. Этот кубок очень важен для этой команды и для этого клуба», — приводит слова Хэма Lakers Daily.

Отметим, что в финале внутрисезонного турнира «Лейкерс» оказались сильнее «Индианы Пэйсерс» со счётом 123:109.