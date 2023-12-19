Джа Морант дебютирует в сезоне НБА после отбывания 25-матчевой дисквалификации

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант вернётся в состав команды на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, Морант пропустил первые 25 матчей сезона-2023/2024 НБА из-за дисквалификации. Причиной тому послужил скандальный инцидент, когда Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Джа уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.

Напомним, «Мемфис» без 24-летнего Моранта в составе провёл 25 матчей в регулярном чемпионате. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, победив всего лишь в шести матчах.