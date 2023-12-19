Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джа Морант дебютирует в сезоне НБА после отбывания 25-матчевой дисквалификации

Джа Морант дебютирует в сезоне НБА после отбывания 25-матчевой дисквалификации
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант вернётся в состав команды на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Напомним, Морант пропустил первые 25 матчей сезона-2023/2024 НБА из-за дисквалификации. Причиной тому послужил скандальный инцидент, когда Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Джа уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.

Напомним, «Мемфис» без 24-летнего Моранта в составе провёл 25 матчей в регулярном чемпионате. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, победив всего лишь в шести матчах.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android