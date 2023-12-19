Сын Стоктона отреагировал на смерть президента «Автодора» Родионова

Американский баскетболист Майкл Стоктон, сын легенды «Юты Джаз» Джона Стоктона, отреагировал на смерть президента «Автодора» Владимира Родионова.

Стоктон выступал за саратовскую команду в сезоне-2016/2017.

«Мне очень жаль, что Владимир Родинов умер. Искренне соболезную его семье. Я пробыл в команде недолго, так что мне не удалось пообщаться с ним так много, как некоторым другим игрокам. Я просто благодарен ему за то, что он дал мне шанс играть в России, без него этого бы не случилось», — сказал Стоктон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Владимир Родионов скончался 18 декабря на 77-м году жизни.

Он руководил саратовской командой более 40 лет. У него начинали свой профессиональный путь многие звёзды российского баскетбола. В частности, Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Владимир Веремеенко, Семён Антонов, Артём Клименко, Никита Михайловский и другие.