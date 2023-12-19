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«Нью-Йорк Никс» пристально следит за ситуацией вокруг Донована Митчелла

«Нью-Йорк Никс» пристально следит за ситуацией вокруг Донована Митчелла
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Журналист The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» отслеживает всех возможных звёзд на рынке. Руководство команды пристально следит за ситуацией вокруг атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла.

Отметим, что Митчелл на недавней пресс-конференции отказался комментировать своё будущее в «Кливленде». Именно поэтому некоторые клубы Национальной баскетбольной ассоциации активизировались в попытке заполучить атакующего защитника.

Напомним, Митчелл имеет действующий контракт с «Кливлендом» до 2025 года. При этом стороны могут продлить соглашение ещё на один сезон. В октябре в СМИ появилась информация о том, что Донован не планирует активировать пункт о пролонгации текущего контракта с командой.

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