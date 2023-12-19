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Богичевич посвятил победу «Автодора» над «Енисеем» умершему президенту клуба Родионову

Богичевич посвятил победу «Автодора» над «Енисеем» умершему президенту клуба Родионову
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич посвятил победу над красноярским «Енисеем» ушедшему из жизни президенту клуба Владимиру Родионову.

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в Лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен.

Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы – если он смотрит на нас сверху – он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента, эта победа для него», – приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба. Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.

Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.

На данный момент клуб из Саратова занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда в чемпионате идёт с отрицательным балансом побед и поражений – 7-11.

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