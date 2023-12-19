Богичевич посвятил победу «Автодора» над «Енисеем» умершему президенту клуба Родионову

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич посвятил победу над красноярским «Енисеем» ушедшему из жизни президенту клуба Владимиру Родионову.

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в Лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен.

Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы – если он смотрит на нас сверху – он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента, эта победа для него», – приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба. Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.

Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.

На данный момент клуб из Саратова занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда в чемпионате идёт с отрицательным балансом побед и поражений – 7-11.