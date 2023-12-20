«Литкабелис» обыграл дома «Ратиофарм Ульм» в матче Еврокубка

Сегодня, 19 декабря, прошёл матч 12-го тура второго круга группового этапа баскетбольного Еврокубка, в котором литовский «Литкабелис» в упорной борьбе сломил сопротивление немецкого «Ратиофарм Ульм» (94:90). Встреча прошла на стадионе «Калнапилис-Арена» в Паневежисе.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Паулюс Валинскас, записавший на свой счёт 24 очка.

Литовский коллектив делит пятое место в турнирной таблице группы B с греческим «Арисом», имея 41,7% побед. В следующем матче «Литкабелис» 27 декабря будет гостить у румынского «У-БТ».

«Ратиофарм Ульм» занимает четвёртое место, победив в 66,7% матчей. В ближайшей игре немецкая команда 26 декабря примет дома «Тюрк Телеком».

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