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Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок Джа Моранта с сиреной

Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок Джа Моранта с сиреной
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал в социальных сетях на яркую игру разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта. В выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеан Пеликанс» Морант набрал 34 очка, добавив к ним шесть подборов и восемь результативных передач, и принёс своему клубу победу со счётом 115:113 броском одновременно с финальной сиреной.

«12!!! Это всё», — такой надписью снабдил Леброн опубликованную фотографию Моранта, дополнив текст четырьмя эмодзи с паром из носа.

Эта игра стала для Джа Моранта первой в нынешнем сезоне НБА. Стартовые 25 матчей регулярного чемпионата игрок пропустил из-за дисквалификации, наложенной на него из-за демонстрации оружия в прямом эфире в социальных сетях.

Момент с Морантом:
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Возвращение Джа Моранта помогло «Мемфису» одолеть «Нью-Орлеан»
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