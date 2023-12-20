Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок Джа Моранта с сиреной

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал в социальных сетях на яркую игру разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта. В выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеан Пеликанс» Морант набрал 34 очка, добавив к ним шесть подборов и восемь результативных передач, и принёс своему клубу победу со счётом 115:113 броском одновременно с финальной сиреной.

«12!!! Это всё», — такой надписью снабдил Леброн опубликованную фотографию Моранта, дополнив текст четырьмя эмодзи с паром из носа.

Эта игра стала для Джа Моранта первой в нынешнем сезоне НБА. Стартовые 25 матчей регулярного чемпионата игрок пропустил из-за дисквалификации, наложенной на него из-за демонстрации оружия в прямом эфире в социальных сетях.